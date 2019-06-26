مناقشة "صراع الهويات" فى ندوة دار بتانة حول رواية "أشباح بروكسل" غدا

أعلنت دار بتانة للنشر عن إقامة ندوة تحت عنوان "البعد السوسيولوجى للإسلاموفوبيا وصراع الهويات"، يوم غد الخميس، تقدم خلالها الناقدة الدكتورة رشا الفوال دراسة نقدية حول رواية (أشباح بروكسل) للكاتب محمد بركة، انطلاقا من معايير علمى النفس والاجتماع في تحليل النصوص الأدبية.



يناقش الرواية أيضا كل من الناقدين الدكتور وليد الخشاب، والدكتور محمد رفيع، والروائي والناقد جمال مقار ويديرها الشاعر الكبير شعبان يوسف، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بمقر الدار في شارع طلعت حرب بوسط البلد.



"أشباح بروكسل" تعالج تيمة الحب والإرهاب من خلال كاتب مصري ينتقل للعمل مراسلا صحفيا في العاصمة البلجيكية بروكسل فيقع في غرام الإيطالية كارلا كما يصبح شاهد عيان على أفكار تنظيمات دينية إرهابية بالمجتمع الغربي.