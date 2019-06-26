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عالم

الأمم المتحدة: 53 مليون شخص حول العالم يتعاطون الأفيون

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة اليوم الأربعاء أن حوالي 53 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56% عن تقديرات سابقة.

وراجع المكتب، ومقره فيينا أرقامه بشأن أحدث تقاريره السنوية بسبب نتائج الدراسات الاستقصائية الكبيرة التي أجريت في الهند ونيجيريا، وهما من بين أكبر دول العالم.

ويستند التقدير إلى أحدث البيانات العالمية المتاحة من عام.2017 وتشمل المواد الأفيونية المنتجات الطبيعية المشتقة من الخشخاش مثل الهيروين والمواد الأفيونية المركبة التي تعد أصل وباء المخدرات في أمريكا الشمالية.

ولقي أكثر من 47 ألف شخص حتفهم جراء تعاطي جرعات زائدة من الأفيون في الولايات المتحدة خلال عام 2017، إلى جانب نحو أربعة آلاف شخص في كندا.

وذكر المكتب أيضا أن إنتاج الكوكايين ارتفع بنسبة 25% ليصل إلى 1976 طنا خلال ذلك العام بسبب تزايد زراعة أوراق الكوكا في كولومبيا.

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