شرطة بنجلاديش تقتل 3 من الروهينجا المشتبه بأنهم من مهربى البشر

قال مسؤول إن شرطة بنجلاديش قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب 15 من لاجئي الروهينجا المسلمين إلى ماليزيا في اشتباك‭ ‬ قرب مخيم اللاجئين الرئيسي في البلد الواقع في جنوب آسيا، في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين.



ويعيش في كوتوبالونج، أكبر مخيم للاجئين في العالم، وعدد آخرمن المخيمات المؤقتة في بلدة كوكس بازار الساحلية ما يقرب من 900 ألف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار ذات الغالبية البوذية في عام 2017 إثر حملة قادها الجيش.



وقال بروديب كومار داس مسؤول الشرطة في بلدة تكناف القريبة "بمجرد شعورهم بوجود فريقنا فتحوا النار على الشرطة التي ردت عليهم كذلك".



وأضاف داس أن الشرطة أطلقت النار على الرجال الذين كانوا يحاولون تهريب اللاجئين الذين كان منهم بعض الفتيات فأصيبوا ولقوا حتفهم أثناء نقلهم إلى المستشفى. وجرى إنقاذ اللاجئين ونقلهم إلى مخيمين مختلفين بعد إجراء تحقيق مبدئي معهم.



وقال داس لرويترز إن الاشتباك على بعد نحو 30 كيلومترا من كوتوبالونج وقع في أعقاب وصول معلومات إلى الشرطة. وأضاف أن الشرطة استولت على ثلاثة مسدسات محلية الصنع و15 مجموعة من الذخائر.



وذكر أن الثلاثة القتلى، وهم من الروهينجا، معروفون بعملهم في الاتجار بالبشر ويعيشون في المنطقة ذاتها منذ وصولهم إلى بنجلادش قبل عام 2017.