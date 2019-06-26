الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

شرطة بنجلاديش تقتل 3 من الروهينجا المشتبه بأنهم من مهربى البشر

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال مسؤول إن شرطة بنجلاديش قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب 15 من لاجئي الروهينجا المسلمين إلى ماليزيا في اشتباك‭ ‬ قرب مخيم اللاجئين الرئيسي في البلد الواقع في جنوب آسيا، في ثاني حادث من نوعه خلال شهرين.

ويعيش في كوتوبالونج، أكبر مخيم للاجئين في العالم، وعدد آخرمن المخيمات المؤقتة في بلدة كوكس بازار الساحلية ما يقرب من 900 ألف من الروهينجا الذين فروا من ميانمار ذات الغالبية البوذية في عام 2017 إثر حملة قادها الجيش.

وقال بروديب كومار داس مسؤول الشرطة في بلدة تكناف القريبة "بمجرد شعورهم بوجود فريقنا فتحوا النار على الشرطة التي ردت عليهم كذلك".

وأضاف داس أن الشرطة أطلقت النار على الرجال الذين كانوا يحاولون تهريب اللاجئين الذين كان منهم بعض الفتيات فأصيبوا ولقوا حتفهم أثناء نقلهم إلى المستشفى. وجرى إنقاذ اللاجئين ونقلهم إلى مخيمين مختلفين بعد إجراء تحقيق مبدئي معهم.

وقال داس لرويترز إن الاشتباك على بعد نحو 30 كيلومترا من كوتوبالونج وقع في أعقاب وصول معلومات إلى الشرطة. وأضاف أن الشرطة استولت على ثلاثة مسدسات محلية الصنع و15 مجموعة من الذخائر.

وذكر أن الثلاثة القتلى، وهم من الروهينجا، معروفون بعملهم في الاتجار بالبشر ويعيشون في المنطقة ذاتها منذ وصولهم إلى بنجلادش قبل عام 2017.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ حوالي 21 ساعة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ حوالي 20 ساعة

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

منذ حوالي 18 ساعة

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

اكتشاف آثار فلكية عمرها 5000 سنة تتعلق بالتضحية الشتوية فى وسط الصين

تزايد طلبات الملكية الفكرية فى الصين

الثقافة: كتاب "حسين رياض" صورة للاحتفاء بقوة مصر الناعمة

"الثقافة" تهنئ "الديبانى" لفوزها بجائزة أفضل مغنية صاعدة بأوبرا باريس

صفحتنا ع الفيس بوك