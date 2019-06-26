الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

تراجع أرباح "ميكرون تكنولوجى" خلال الربع الثالث من العام المالى

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:32 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية "ميكرون تكنولوجي" تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت 840 مليون دولار بما يعادل 74ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 823ر3 مليار دولار بما يعادل 10ر3 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 198ر1 مليار دولار بما يعادل 05ر1 دولار لسهم الواحد.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 83ر0 دولار للسهم الواحد.

وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي تراجعت بنسبة 6ر38% سنويا إلى 79ر4 مليار دولار مقابل 8ر7 مليار دولار خلال العام الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ حوالي 23 ساعة

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

منذ حوالي 11 ساعة

"اليسار يسقط مجددا".. القصة الكاملة لخلية "خطة أمل" لاستهداف الدولة في 30 يونيو

منذ حوالي 20 ساعة

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

اكتشاف آثار فلكية عمرها 5000 سنة تتعلق بالتضحية الشتوية فى وسط الصين

تزايد طلبات الملكية الفكرية فى الصين

الثقافة: كتاب "حسين رياض" صورة للاحتفاء بقوة مصر الناعمة

"الثقافة" تهنئ "الديبانى" لفوزها بجائزة أفضل مغنية صاعدة بأوبرا باريس

صفحتنا ع الفيس بوك