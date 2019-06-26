تراجع أرباح "ميكرون تكنولوجى" خلال الربع الثالث من العام المالى

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية "ميكرون تكنولوجي" تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.



وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت 840 مليون دولار بما يعادل 74ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 823ر3 مليار دولار بما يعادل 10ر3 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في الوقت نفسه بلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 198ر1 مليار دولار بما يعادل 05ر1 دولار لسهم الواحد.



كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السهم الواحد بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 83ر0 دولار للسهم الواحد.



وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي تراجعت بنسبة 6ر38% سنويا إلى 79ر4 مليار دولار مقابل 8ر7 مليار دولار خلال العام الماضي.