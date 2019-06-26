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عالم

شبيه ميسى يستغل عشرات النساء جنسيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:54 ص
شبيه ميسى يستغل عشرات
شبيه ميسى يستغل عشرات النساء جنسيا
وكالات
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تمكن شاب يشبه إلى حد كبير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من استغلال أكثر من 23 امرأة جنسيا في إيران، وفقا لتقارير صحيفة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن شابا إيرانيا يدعى رضا برستش، اغتنم شبهه الكبير بهداف نادي برشلونة، لاستغلال عشرات الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسي الحقيقي.

وأشارت قناة إنستوليي الفرنسية إلى أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد ذلك المحتال بعد افتضاح أمره.

واكتسب المحتال "ميسي الإيراني" شعبية جارفة في العام 2017 بعد انتشار صور له تبرز شبهه الكبير بالنجم الأرجنتيني، وخاصة عندما كان الاخير يطلق لحيته حتى إن البعض وجد صعوبة في التفريق بينهما.

وكانت الشرطة الإيرانية قد اعتقلت رضا قبل عامين بعد أن ذاع صيته وارتفع عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا معه.

فقد بلغ عدد الذين يريدون أن يلتقطوا صورا مع الطالب رضا باراستيش حدا جعل الشرطة الإيرانية تتدخل وتقتاده الى احد مراكز الشرطة وتتحفظ على سيارته من أجل وضع حد للفوضى.

وكانت القصة بدأت بعد أن قام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدي قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10.

وبدأ رضا البالغ من العمر 25 عاما بعد ذلك بحلاقة شعره واطلاق لحيته بحيث أصبح نسخة طبق الأصل لنجم برشلونة الأرجنتيني.

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