توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

بقيت التوابيت الغامضة المعلقة عاليا على جرف منذ مئات السنين في حالة آمنة وسليمة بعد وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين.



هذا ولقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 128 آخرين ودمرت آلاف المنازل جراء زلزال قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة قونجشيان في مقاطعة سيتشوان يوم السبت الماضي. غير أن المقابر على الجرف التي تركتها قومية بوه، أقلية قومية اختفت خلال أسرة مينغ الامبراطورية (1368-1644) بقيت في حالة جيدة بعد الزلزال.



وقال فان يوي هونج، مسؤول بإدارة الثقافة والراديو والتلفزيون والسياحة في المحافظة إن السلطات المحلية أرسلت موظفين لفحص التوابيت المعلقة ووجدوا أنه لم يصيبها أي ضرر، الأمر الذي يثبت حكمة الأسلاف.



وكان أهالي قومية بوه يعيشون في الجبال النائية في جنوب غربي الصين لأكثر من 2200 عام، واعتادوا احترام الموتى من خلال تعليق التوابيت عاليا على الجرف.



ويعتقد بعض الأشخاص أن ارتفاع موقع التابوت يمثل مستوى الاحترام، حيث دائما ما تكون توابيت كبار أهالي القومية في الموقع الاعلى.



في الوقت نفسه، يعتقد الآخرون أن أهالي قومية بوه طوروا شعورا بتبجيل الجبال والأنهار، لذا اتخذوا ممارسات جنائزية مميزة تعرض ارتباط الراحلين مع الجبال، فيما يساهم تعليق التوابيت في حمايتها من الرطوبة والحيوانات البرية.



وصنعت معظم التوابيت المعلقة من الخشب، ويزن كل منها حوالي 500 كيلوغرام. ودائما ما علقت على ارتفاع يتراوح بين 20 و60 مترا، الا أن ارتفاع بعضها بلغ 100 متر. وبقيت كيفية رفع التوابيت الثقيلة ووضعها على الجرف سرا غامضا حتى الآن.



ويوجد على الجرف ما يزيد على 200 قطعة من آثار حفر والرسوم المنقوشة على الحجر، حيث يوجد رسومات وافرة لمحتويات تضم الفروسية والرماية والرقصات والعروض البهلوانية لأهالي بوه، بجانب الحيوانات والأسلحة والأنماط الهندسية.