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عالم

اليمن تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة تعثر صيانة مرفأ رأس عيسى النفطي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:23 ص
اليمن تحذر من كارثة
اليمن تحذر من كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة تعثر صيانة م
وكالات
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حذرت الحكومة اليمنية من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر نتيجة تعثر صيانة مرفأ رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، أن الحكومة وجهت خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة لممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأوضحت الحكومة في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي أن "ميليشيا الحوثي لازالت منذ 27 مايو الماضي تمنع وصول فريق الأمم المتحدة إليه لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والاقليم".

وحمل الحضرمي "ميليشيات الحوثي مسئولية حدوث كارثة بيئة في البحر الأحمر".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "وزارة الخارجية سبق وأن خاطبت الأمم المتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت مساعدتها بتقييم وضع خزان صافر وتنفيذ الصيانة اللازمة أو تفريغ كمية النفط المخزون خشية من حدوث تسريب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية خطيرة".

ويقع خزان "رأس عيسى" النفطي على البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، ويخضع لسيطرة الحوثيين منذ اجتياحهم للمحافظة في أكتوبر 2014.

وتوقف تصدير النفط عبر المرفأ مع بداية الحرب في 2015، مع توقف الانتاج من حقول مأرب النفطية.

ويحتوي الخزان العائم على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، وتوقفت عنه أعمال الصيانة وبدأ فعليا بالتهالك.

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