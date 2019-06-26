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عالم

وفاة 6 رضع بأحد المستشفيات فى شمال شرق تونس

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:23 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 6 رضع، بأحد المستشفيات في محافظة نابل الواقعة على بعد نحو 60 كلم شمال شرق تونس العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذه الوفيات تم تسجيلها بمستشفي "محمد التلاتلي" بمحافظة نابل، وذلك على امتداد الأيام الثلاثة الماضية، وهي ناتجة عن "أسباب طبيعية، ولا وجود لروابط مشتركة بينها".

وفي سياق متصل، أعلن كريم بالليلة، الناطق باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة نابل، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيقين في حادثة وفاة هؤلاء الرُضّع بمستشفى "محمد التلاتلي"، نظرًا لوجود "شبهة بوفاة الرضع بسبب تعفن جرثومي".

ونقلت إذاعة "جوهرة أف أم" المحلية التونسية عنه قوله إن التحقيق الأول الذي امرت النيابة العامة بفتحه يتعلق بـ "شبهة القتل العمد والمشاركة فيه"، بينما يتعلق التحقيق الثاني بـ" تسليم جثامين الرضع دون إذن من السلطات القضائية".

وبالتوازي، لم يتردد الحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، في تحميل الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، "المسؤولية التامة في تكرار حالات وفاة الرضع بالمستشفيات العامة".

واستنكر في بيان وزعه مساء أمس الثلاثاء، ما وصفه بـ"سياسة اللامبالاة التي ميزت تعاملها مع ملف مهم وحيوي كملف إصلاح قطاع الصحة"، داعيا في نفس الوقت إلى تشكيل "لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة وإنارة الرأي العام الوطني بالملابسات الحقيقية التي حفت بالفاجعة لتحميل المسؤوليات بشكل واضح ومباشر".

يُشار إلى أن حادثة وفاة هؤلاء الرضع أعادت إلى الأذهان حادثة مُماثلة سُجلت في شهر مارس الماضي، عندما تُوفي 14 رضيعا داخل مستشفى "الرابطة" بتونس العاصمة بسبب حالات تعفن جرثومي في مستحضرات طبية.

وأثارت تلك الحادثة جدلا مُتصاعدا، دفع وزير الصحة آنذاك، عبد الرؤوف الشريف إلى الاستقالة.

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