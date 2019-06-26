الصين تحقق فى 19245 حالة ممارسة طبية غير مرخصة

أظهرت أرقام رسمية أن اللجنة الوطنية للصحة قد حققت في إجمالي 19245 حالة ممارسة طبية غير مرخصة في جميع أنحاء الصين خلال عام 2018.



وقالت اللجنة إن التحقيقات أسفرت عن فرض غرامات ومصادرة مكاسب غير قانونية ناتجة عن ممارسات طبية غير مصرح بها، كما تم تحويل 206 قضية يشتبه في تورطها بجرائم إلى السلطات القضائية.



وأضافت اللجنة أنها حققت خلال العام الماضي في 28799 حالة تتعلق بممارسات غير مصرح بها من قبل طواقم طبية في مؤسسات الطب والرعاية الصحية.



ومنذ 2012، بدأت الصين في وضع مشاريع تجريبية بشأن نظام التامين الصحي على الأمراض الرئيسية للمقيمين في المناطق الحضرية والريفية، وحقق التامين الصحي على الأمراض الرئيسية تغطية كاملة في 2015.



وبلغ الإنفاق الحكومي على الرعاية الطبية 18.9 مليار يوان (2.9 مليار دولار) حتى سبتمبر 2016، مما ساعد 51.45 مليون شخص.