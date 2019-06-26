مقتل شرطيين اثنين بهجوم فى باكستان

فتح متمردون مجهولون النار على سيارة تابعة للشرطة في منطقة نوشيرا شمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة أربعة آخرين، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام المحلية مساء أمس الثلاثاء.



ووفقا للتقارير، فإن رجال الشرطة كانوا يقومون بدورية روتينية في المدينة عندما تعرضت سيارتهم للهجوم في مقاطعة خيبر باختونخوا.



وتم نقل رجال الشرطة المصابين إلى مستشفى في بيشاور، حاضرة المقاطعة، وتوقع مسؤولو المستشفى أن ترتفع الحصيلة بسبب الوضع الحرج للجرحى.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقامت الشرطة وقوات الأمن بتطويق موقع الهجوم لبدء التحقيق.



وفي يوم 8 يونيو الجاري أعلن الجيش الباكستاني أن جنديين على الأقل قتلا في جنوب غربي باكستان، في هجوم على دوريات أمن خلال إجازة عيد الفطر، في إطار ارتفاع أعمال العنف في إقليم بلوشستان، الأكثر اضطرابًا في البلاد.