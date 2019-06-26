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منوعات

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:23 ص
مشروع قانون ينظم
مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين
وكالات
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تم تقديم مشروع قانون جديد لمادة الزواج والأسرة في القانون المدني، اليوم الأربعاء، إلى الدورة المنعقدة كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من أجل قراءة ثانية، من شأنها تنظيم ممارسة تبني الأطفال بشكل أفضل.

ووفقا للمسودة، يجب ألا يكون لدى المتبني أي مخالفة قانونية أو سوابق جنائية بما يضر بالنشأة الصحية للمتبنى.

كما تطالب المسودة أيضًا بفارق سن أدنى 40 عامًا بين المتبني والمتبنى في حالة اذا كانا من جنسين مختلفين، وكان المتبني غير متزوجًا، أو في حالة عدم قدرة الزوجة أو الزوج على التصرف المدني أو تم الإعلان عن الفقدان.

وستستمر الجلسة التشريعية من الثلاثاء إلى السبت.

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