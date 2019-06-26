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عالم

مبعوث صينى يحث على تمثيل أكبر للدول النامية فى مجلس الأمن الدولى

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:23 ص
مبعوث صينى يحث على
مبعوث صينى يحث على تمثيل أكبر للدول النامية فى مجلس الأمن ال
وكالات
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قال مبعوث صيني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن، إنه ينبغي إعطاء تمثيل أكبر للدول النامية في مجلس الأمن.

وأشار ما تشاو شيو، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن الجلسة الحالية للمفاوضات بين الحكومات حول إصلاح مجلس الأمن "قد حققت تقدمًا إيجابيًا"، مضيفا أن الدول الأعضاء "قد أكدت بوضوح تام على أن الإصلاح ينبغي أن يعطي اولوية لتمثيل وصوت أكبر للدول النامية، وخاصة الدول الإفريقية، في المجلس، وتهيئة المزيد من الفرص للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم، لتشارك أكثر في أعمال المجلس".

ورحب المبعوث الصيني بالتوافق المتحقق بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، وقرارها عبر مناقشات شفوية فنية موجزة، لنقل المفاوضات بين الحكومات حول إصلاح المجلس، إلى الجلسة المقبلة للجمعية العامة.

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