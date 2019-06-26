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منوعات

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:23 ص
الصين تعدل قانون
الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل
وكالات
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تراجع أعلى هيئة تشريعية صينية تعديلات مشروع لقانون الغابات، لأجل تسهيل الاستخدام المستدام للموارد الغابية وتنميتها.

تم رفع تعديلات المشروع يوم الثلاثاء إلى جلسة تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لإخضاعها لقراءتها الأولى.

يحدد المشروع ملكية الموارد الغابية والغابات ويطرح لوائح حول إدارة واستخدام الموارد الغابية تحت الملكية.

وينصح المشروع أيضا تصنيف الغابات إلى غابات لصالح عامة الناس وغابات للأغراض التجارية واعتماد معايير إدارية مختلفة.

وكان يدرس أعلى جهاز تشريعي في الصين، أمس الثلاثاء، مسودة تعديلات قانون الغابات لتسهيل الاستخدام المستدام وتنمية موارد الغابات.

وقدمت مسودة تعديلات القانون، أمس الثلاثاء، للجلسة التي تعقد كل شهرين للجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني للقراءة الأولى.

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