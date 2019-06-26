تزايد طلبات الملكية الفكرية فى الصين

ذكر تقرير صادر عن مصلحة الدولة للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، أن الصين حققت تقدما في الملكية الفكرية العام الماضي مع تطور شامل متنام وخاصة طلبات الملكية الفكرية المحسنة.



وأظهر التقرير أن مؤشر التنمية الشاملة للملكية الفكرية في البلاد بلغ 257.4 في عام 2018، بزيادة 17.9 % عن العام الأسبق ليحتل المرتبة الثامنة من أصل 40 من قوى الملكية الفكرية الرئيسية، ارتفاعًا من المرتبة الـ13 في عام 2017.



تم تقييم المؤشر من خلال أربعة عوامل: الإبداع والطلب والحماية وبيئة الأعمال.



وفقا للتقرير، شهدت الملكية الفكرية في الصين نموا في مؤشر الإبداع الفرعي في عام 2018، بلغ عدد طلبات براءات الاختراع في الصين 1.54 مليون، في حين بلغ عدد العلامات التجارية الصالحة 18 مليونا، بزيادة قدرها 32.8 في المئة عن العام الماضي.



وكان أسرع نمو في مؤشر الطلب، الذي بلغ 234.8، بزيادة 28.5 %.



وفي عام 2018، بلغ تمويل تعهدات البراءات والعلامات التجارية 122.40 مليار يوان (حوالي 17.79 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 12.3 %، مما يشير إلى مساهمة الملكية الفكرية على نحو أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين.



واستفادت الشركات والأفراد في مقاطعتي قوانجدونج وجيانغسو أكثر من طلبات الملكية الفكرية المصادق عليها.



كما أشار التقرير إلى المشكلات القائمة في تطوير الملكية الفكرية في البلاد، بما في ذلك نقص براءات الاختراع عالية القيمة، والتنمية الإقليمية غير المتوازنة وبيئة الأعمال الخارجية الصعبة.