الفحام: ورش العمل للعاملين بالدولة لإجادة عملية الإصلاح (صور)

قال أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور محسن الفحام، إن بدء ورشة "التخطيط الإستراتيجي" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الشرقية، يأتي في إطار المساعى لتدريب العاملين بالدولة على إجادة عملية الإصلاح الإداري والإقتصادي على نحو يلبي طموحات الشعب المصري في إقامة دولة عصرية قادرة على تلبية تطلعاته، وفي الوقت ذاته يتسق مع تطلعات الدولة المصرية في المرحلة الحالية.



وأضاف "الفحام" في تصريحات صحفية أن الورشة مقدمة من المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط ومركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية التابع لمحافظة القاهرة ومؤسسة المجلس العربي للتدريب والتنمية، مشيرا إلى أن المحاضرة التي ألقاها تضمنت أهمية تدريب العاملين على كيفية التخطيط والاستغلال الأمثل في ظل متغيرات البيئة والموارد المتاحة والمتغيرة خلال برامج زمنية مستقبلية، بالإضافة إلى كيفية تنفيذها ومتابعتها لتحقيق منظومة متكاملة ومتوازنة.



وأكد الفحام أن ورشة العمل المجانية تستهدف تدريب العاملين على كيفية تحديد الأنشطة واتخاذ القرارات المناسبة بهدف تحقيق أهدافا طويلة الأجل.



من جانبه، شدد أمين عام المجلس العربي للتدريب والتنمية، المستشار أيمن مروان، على أهمية التطور العلمي والإداري في مؤسسات الدولة من أجل الوصول إلى أقصى استفادة ممكنة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب بذل مجهود مضاعف من الجميع للنهوض بالبلاد إلى أعلى المستويات ومواكبة التطور في العالم من حولنا.