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رياضة

تقارير.. نجم ليون الصفقة الأغلى فى تاريخ توتنهام

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 03:36 ص
جريدة الدستور
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اقترب تانجوي ندومبيلي، لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي من الانتقال لتوتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

رئيس ليون يفتح باب الرحيل أمام ندومبيلي
وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن صفقة انتقال ندومبيلي اقتربت من الحسم، وأن الناديين بصدد إعلانها خلال الأيام المقبلة ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ السبيرز.

وأشارت الشبكة إلى أن توتنهام سيدفع 62 مليون يورو وبعض الإضافات مقابل ضم النجم الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي منذ ضم الكولومبي دافينسون سانشيز من أياكس أمستردام الهولندي في موسم 2017-2018 مقابل 40 مليون يورو.

وتابعت "جارديان" أن ندومبيلي فضل الانتقال لتوتنهام رغم تلقيه عروضا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه، وسيوقع عقدا حتى صيف عام 2024 ويخضع للكشف الطبي قريبا.

ويرتبط ندومبيلي (22 عاما) بعقد مع ليون حتى صيف عام 2023، وتسعى فرق عدة للحصول على خدماته على رأسها برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

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