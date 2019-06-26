الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

لاعب الإنتر يقترب من الانضمام لموناكو

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:00 ص
لاعب الإنتر يقترب
لاعب الإنتر يقترب من الانضمام لموناكو
طباعة
اقترب البرازيلي جواو ماريو، لاعب وسط إنتر ميلان من الانضمام لصفوف موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة موناكو دخلت في مفاوضات متقدمة مع إدارى إنتر ميلان لضم جواو ماريو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الصفقة قد تتم بإعارة ماريو لموناكو لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.

وتابع "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر ميلان يريد الحصول على 18 مليون يورو مقابل بيع اللاعب البرازيلي، الذي تهتم أيضا بضمه أندية سبورتينج لشبونة وبنفيكا البرتغاليين.

وسيحصل جواو ماريو على راتب يقدر بـ3 ملايين يورو خلال فترة الإعارة لموناكو لمدة موسم.

ويريد النجم البرازيلي الرحيل عن إنتر ميلان بعد قدوم المدرب الجديد أنطونيو كونتي، حيث لا يضمن اللاعب البقاء ضمن حساباته في الموسم المقبل.

وأمضى ماريو (26 عاما) معارا لوست هام الإنجليزي لمدة 6 أشهر في الموسم المنصرم، وقد انضم لإنتر ميلان في صيف عام 2016 مقابل 40 مليون يورو قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

نبيل معلول: تمنيت انضمام ثلاثي الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

"اليسار يسقط مجددا".. القصة الكاملة لخلية "خطة أمل" لاستهداف الدولة في 30 يونيو

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ حوالي 16 ساعة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

نهرو أول من أعلنه عبدالناصر بقرار تأميم القناة

"أعلام أسيوط من المشاهير".. ندوة بثقافة أحمد بهاء

"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

وزيرة الثقافة ناعية "النجار": قدم أعمالًا لامست وجدان أبناء الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك