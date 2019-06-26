لاعب الإنتر يقترب من الانضمام لموناكو

اقترب البرازيلي جواو ماريو، لاعب وسط إنتر ميلان من الانضمام لصفوف موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة موناكو دخلت في مفاوضات متقدمة مع إدارى إنتر ميلان لضم جواو ماريو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشار الموقع إلى أن الصفقة قد تتم بإعارة ماريو لموناكو لمدة موسم مع أحقية الشراء في نهاية الموسم المقبل.



وتابع "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر ميلان يريد الحصول على 18 مليون يورو مقابل بيع اللاعب البرازيلي، الذي تهتم أيضا بضمه أندية سبورتينج لشبونة وبنفيكا البرتغاليين.



وسيحصل جواو ماريو على راتب يقدر بـ3 ملايين يورو خلال فترة الإعارة لموناكو لمدة موسم.



ويريد النجم البرازيلي الرحيل عن إنتر ميلان بعد قدوم المدرب الجديد أنطونيو كونتي، حيث لا يضمن اللاعب البقاء ضمن حساباته في الموسم المقبل.



وأمضى ماريو (26 عاما) معارا لوست هام الإنجليزي لمدة 6 أشهر في الموسم المنصرم، وقد انضم لإنتر ميلان في صيف عام 2016 مقابل 40 مليون يورو قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.