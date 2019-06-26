هولندا تخطف تأهلا تاريخيا إلى ربع نهائى مونديال السيدات

تأهلت هولندا لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بعد أن سجلت ليكي مارتنز هدفا من ركلة جزاء في الرمق الأخير خلال الفوز 2-1 على اليابان الثلاثاء.



ووضعت مارتنز هولندا في المقدمة في الدقيقة 17 وتعادلت يوي هاسيجاوا قبل انتهاء الشوط الأول، لكن المهاجمة منحت الفوز لبطلة أوروبا من علامة الجزاء في آخر دقيقة باللقاء.



وهيمنت اليابان، التي سددت في إطار المرمى مرتين، في الشوط الثاني، لكنها افتقدت الدقة في اللمسة الأخيرة.



وستلعب هولندا، التي تشارك في كأس العالم للسيدات للمرة الثانية، مع إيطاليا يوم السبت بعد أن فاز الفريق الأزرق 2-صفر على الصين في وقت سابق الثلاثاء.