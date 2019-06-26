تقارير: نصرى هدفا لشباب الأهلى الإماراتى مقابل 4 ملايين يورو سنويًا

ربطت تقارير صحفية فرنسية اللاعب سمير نصري بالانتقال إلى صفوف نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي هذا الصيف، ليصبح أحد لاعبي دوري الخليج العربي الموسم المقبل.



ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اللاعب سمير نصري أصبح هدفًا لوصيف الدوري الإماراتي في الموسم المنتهي، رغم وجود اهتمامات من أندية أخرى أوروبية لضم اللاعب.



نصري لعب لفريق وست هام في الأشهر الستة الأخيرة، لكنه لم ينجح في الحصول على عقد جديد مع فريق المدرب بيليجريني الذي توج معه بلقب البريميرليج من قبل مع مانشستر سيتي في 2014.



وأكد التقرير أن شباب الأهلي دبي سيدفع 4 ملايين يورو راتبا سنويا للاعب الفرنسي حال موافقته على العرض الإماراتي السخي.



وأشار التقرير إلى أن نصري البالغ من العمر 32 عامًا قد تكون وجهته المقبلة في الشرق الأوسط إلى الدوري السعودي، وذلك حال لم يتوصل لاتفاق مع شباب الأهلي.