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رياضة

منتخب بنين يفاجئ غانا ويجبره على تعادل مثير بأمم أفريقيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:55 ص
منتخب بنين يفاجئ
منتخب بنين يفاجئ غانا ويجبره على تعادل مثير بأمم أفريقيا
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فشل المنتخب الغاني في الحفاظ على تقدمه على نظيره البنيني ليكتفي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وتقاسم الفريقان نقط المباراة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة السادسة، خلف المنتخب الكاميروني الذي فاز بنفس الجولة على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.

منتخب بنين لم ينتظر كثيرا ووجه ضربة سريعة لغانا بهدف مبكر هو الأسرع في النسخة الحالية من البطولة، وسجله ميكايل بوتي في الدقيقة الثانية.

الرد الغاني جاء بنفس السرعة أيضًا، إذ أدرك أندريه أيو هدف التعادل للنجوم السوداء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل شقيقه جوردان أيو هدف التقدم في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ54، تعرض جون بوي لاعب وسط غانا للطرد، ليكمل المباراة بـ10 لاعبين، الأمر الذي استغله منتخب بنين ليدرك هدف التعادل في الدقيقة الـ63 عن طريق بوتي مرة أخرى.

وخلال الوقت المتبقي من المباراة، حاول كل منتخب خطف هدف الفوز ولاحت لكل منهما فرص لذلك لكن صادفهما سوء التوفيق؛ لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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