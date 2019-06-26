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رياضة

بوفون يقترب من العودة إلى يوفنتوس

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 02:23 ص
بوفون
بوفون
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الحارس المخضرم جانلويجي بوفون من العودة لصفوف يوفنتوس الإيطالي،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب بوفون في الموسم المنصرم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس في صيف عام 2018، قبل أن يعلن رحيله عن النادي الباريسي بانتهاء عقده في يونيو الجاري.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن يوفنتوس تفاوض مع بوفون حول العودة للبيانكونيري في الموسم المقبل، وأن الاتفاق أوشك على الانتهاء ليعود من جديد لقلعة "أليانز".

وأشارت الشبكة إلى أن دور بوفون حال إتمام انتقاله ليوفنتوس، سيكون الحارس البديل للبولندي فويتشيك تشيزني في النادي الإيطالي.

وتابعت: "سكاي سبورت إيطاليا" أن بوفون سيوقع عقدا لمدة موسم مع السيدة العجوز، مما يتيح الفرصة لرحيل ماتيا بيرين حارس الفريق في الميركاتو الصيفي بعد تلقيه عدة عروض.

وشارك بوفون في 25 مباراة بكل البطولات مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي، وحافظ على شباكه نظيفة في 9 منها.

ولعب الحارس الإيطالي مع يوفنتوس خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2018، وقد توج بـ19 لقبا.

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