اتفاق تجارى بين أوروبا وفيتنام يلغى 99% من الرسوم الجمركية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، الذي سيتيح إلغاء 99% من الرسوم الجمركية على البضائع بين الطرفين، سيوقع في 30 يونيو في هانوي.



ووافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على هذا الاتفاق الذي اختتمت المفاوضات في شأنه في ديسمبر 2015.



وبعد أن توقعه، الأحد، باسم الأوروبيين المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة الروماني، الذي يتولى في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، يتعين على البرلمان الأوروبي الجديد التصويت عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.



وقالت مالمستروم إن "فيتنام سوق ديناميكية وواعدة تضم أكثر من 95 مليون مستهلك".



لكنها أصرت على أن "هذا الاتفاق يهدف أيضا إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وحقوق العمال"، مشيرة إلى أن فيتنام صدقت للتو على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضات الجماعية.



ويؤكد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، أن الاتفاق الموقع مع فيتنام، الدولة الشيوعية ذات الحزب الواحد، ينص على "التزامات بتنفيذ المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية" و"اتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل تلك الخاصة بمكافحة تغير المناخ أو حماية التنوع البيولوجي".



واتُهمت فيتنام بسجن المنشقين وفرض عقوبات صارمة عليهم، مع استهداف المسؤولين المتهمين بالفساد، واعترفت مالمستروم في أكتوبر 2018 بـ"مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان".