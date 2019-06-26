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اقتصاد

وول ستريت تغلق منخفضة بفعل أسهم التكنولوجيا ومخاوف التجارة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:45 ص
وول ستريت تغلق منخفضة
وول ستريت تغلق منخفضة بفعل أسهم التكنولوجيا ومخاوف التجارة
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تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات، أمس الثلاثاء، بقيادة موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، وسط مخاوف تجارية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال دفعت المستثمرين إلى العزوف عن الشراء.

في حين قاوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 178.9 نقطة أو 0.67% إلى 26548.64 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.9 نقطة أو 0.95% إلى 2917.45 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 120.98 نقطة أو 1.51% إلى 7884.72 نقطة.

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