تراجع الذهب من ذروة 6 سنوات لتقلص توقعات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في 6 سنوات، أمس الثلاثاء، بعد تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قلصت التوقعات بأن البنك سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الشهر المقبل.



وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن البنك المركزي "بمنأى عن الضغوط السياسية القصيرة الأمد"، في الوقت الذي يواجه فيه صناع السياسات صعوبة في اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة.



جاءت هذه التصريحات بعدما قال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إنه لا يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج لخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل في يوليو.



وبحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1423.26 دولار للأوقية (الأونصة).



وكانت الأسعار لامست أعلى مستوى لها في الجلسة عند 1438.63 دولار للأوقية، وهو مستوى لم تشهده منذ مايو 2013، ويتجه المعدن صوب سادس جلسة من المكاسب على التوالي.



ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، ليستقر عند 1418.7 دولار للأوقية عند التسوية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.71% إلى 804.25 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.5% إلى 15.36 دولار للأوقية.



ونزل البلاديوم 0.5% إلى 1527.01 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 26 مارس عند 1551 دولارا في وقت سابق من الجلسة.