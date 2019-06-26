بيع شركة "اليرغان" المصنعة للبوتوكس بـ63 مليار دولار

أعلنت شركة المستحضرات الصيدلانية الأمريكية "آب في"، أمس الثلاثاء، إنها ستشتري شركة "اليرغان" المصنعة لمادة البوتوكس مقابل نحو 63 مليار دولار، في خطوة لتنويع إنتاجها مع مواجهة الصناعة ضغوطًا على أسعار الأدوية.



والصفقة وهي الأكبر مؤخرا في صناعة الأدوية، توسع عروض المنتجات للشركة الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات دواء "هوميرا"، لعلاج التهاب المفاصل الذي يواجه منافسة متزايدة من الأدوية الجنيسة وهي الأقل ثمنا.



وقال ريتشارد جونزاليس، الرئيس التنفيذي لشركة "آب في"، في بيان: "إنها صفقة تحول لكلتا الشركتين وتحقق أهدافًا استراتيجية متكاملة".



وتشتهر "اليرغان"، ومقرها في أيرلندا، بتصنيع البوتوكس الذي يقلل من تجاعيد الوجه.



وتتخصص الشركة في مجالات علم الجمال الطبي والعناية بالعيون والجهاز العصبي المركزي وأمراض الجهاز الهضمي.



وأفاد البيان بأن الشركتين ستحققان إيرادات سنوية مجمعة قدرها 48 مليار دولار وتتواجد في 175 دولة.