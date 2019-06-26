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مصر

الصحة: توافر وسائل تنظيم الأسرة فى جميع المحافظات وإعداد مناقصة جديدة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:27 ص
الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى
فاتن خديوى
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أعلنت الدكتورة سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن توافر كافة وسائل تنظيم الأسرة فى وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات، لافتة إلى أنه يتم تغطية الوسائل بكافة أنواعها لكى تناسب احتياجات السيدات فى كافة المحافظات.

وأضافت لـ"الدستور" أنه يتم الإعداد لطرح مناقصة جديدة باحتياج القطاع من وسائل تنظيم الأسرة قريبًا، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، مشيرة إلى إنه تم الاعتماد مؤخرًا على الحبوب جاهزة الصنع بدلا من انتظار تصنيعها شهريًا.

وكشفت عن حجم الاستهلاك السنوى من وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات، لافتة إلى أنه يتم استهلاك مليون لولب سنويًا، بالإضافة إلى من 40 ألف إلى 60 ألف كبسولة امبلانون نيكست، وما بين 6 إلى 7 آلاف حقنة، و12 ألف شريط تقريبًا، لافتة إلى أن هناك إقبال كبير على اللولب.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن توفير الوسائل يأتى بالتزامن مع الحملات التى ينظمها قطاع تنظيم الأسرة فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيرها الإيجابى على الأم والطفل.

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