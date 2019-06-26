احتفالية كبرى بمناسبة افتتاح 1000 مدرسة قرآنية

تنظم وزارة الأوقاف احتفالية كبرى بأكاديمية الأوقاف، السبت المقبل، بمناسبة افتتاح 1000 مدرسة قرآنية في أقل من عامين، وذلك بحضور نخبة من مشاهير القراء وعلماء القراءات.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن افتتاح 1000 مدرسة قرآنية في أقل من عامين تعمل بالمجان لرعاية النشء والشباب وخدمة كتاب الله عز وجل، إضافة إلى التوسع في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وتعظيم دور مسابقات القرآن الكريم المحلية والعالمية، يرجع إلى عناية الوزارة واهتمامها بخدمة كتاب الله، وأن ذلك يأتي إيمانا من الوزارة بأن المدارس القرآنية مفتاح كل خير، ولا سيما عندما نبرز ما فيه من قيم الرحمة ومكارم الأخلاق.