الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

لجنة من وزارة السياحة بالغردقة للتفتيش على الفنادق

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:04 ص
لجنة من وزارة السياحة
لجنة من وزارة السياحة بالغردقة للتفتيش على الفنادق
رامى حسين
طباعة
كشف سامح حويدق، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن هناك لجنة من وزارة السياحة موجودة حاليًا داخل الغردقة لتفتيش والرقابة على الفنادق والتأكد من الاشتراطات الصحية التى تتبعها الفنادق والتزام الفنادق بالملاحظات التى علقت عليها الشركات العالمية التى استعانت بها وزارة السياحة خلال الفترة الماضية.

وأضاف "حويدق"، في تصريحات له، أن إعادة تصنيف الفنادق وفقا لمعايير الدولية أصبح ضرورة للارتقاء بقطاع الضيافة فى مصر والحفاظ على حصة مصر وزياداتها من السياحة العالمية.

فيما أكدت مصادر أن وزارة السياحة فى المراحل الأخيرة من إعادة التصنيف الفنادق المصرية وتغير نجومية الفنادق على حسب التصنيف الجديد، فقد انتهى خبراء منظمة السسياحة العالمية التى استعانت بهم الوزارة من وضع ملاحظتهم؛ لتحديث معايير منظومة الفنادق وقد قامت غرفة المنشات الفندقية وقطاع الفنادق بوزارة السياحة الملاحظات، وذلك لعرض تقرير على الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاتخاذ القرار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ حوالي 13 ساعة

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

منذ حوالي 16 ساعة

12 معلومة عن "مخطط الأمل" الإخوانى لضرب الاقتصاد القومى

منذ حوالي 5 ساعات

"أبوريدة" يعين المحمدي "مخبر" لمواجهة التحرش داخل المنتخب

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

نهرو أول من أعلنه عبدالناصر بقرار تأميم القناة

"أعلام أسيوط من المشاهير".. ندوة بثقافة أحمد بهاء

"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

وزيرة الثقافة ناعية "النجار": قدم أعمالًا لامست وجدان أبناء الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك