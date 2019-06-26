لجنة من وزارة السياحة بالغردقة للتفتيش على الفنادق

كشف سامح حويدق، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن هناك لجنة من وزارة السياحة موجودة حاليًا داخل الغردقة لتفتيش والرقابة على الفنادق والتأكد من الاشتراطات الصحية التى تتبعها الفنادق والتزام الفنادق بالملاحظات التى علقت عليها الشركات العالمية التى استعانت بها وزارة السياحة خلال الفترة الماضية.



وأضاف "حويدق"، في تصريحات له، أن إعادة تصنيف الفنادق وفقا لمعايير الدولية أصبح ضرورة للارتقاء بقطاع الضيافة فى مصر والحفاظ على حصة مصر وزياداتها من السياحة العالمية.



فيما أكدت مصادر أن وزارة السياحة فى المراحل الأخيرة من إعادة التصنيف الفنادق المصرية وتغير نجومية الفنادق على حسب التصنيف الجديد، فقد انتهى خبراء منظمة السسياحة العالمية التى استعانت بهم الوزارة من وضع ملاحظتهم؛ لتحديث معايير منظومة الفنادق وقد قامت غرفة المنشات الفندقية وقطاع الفنادق بوزارة السياحة الملاحظات، وذلك لعرض تقرير على الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لاتخاذ القرار.