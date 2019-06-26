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مصر

12 مرشحًا يتنافسون على مقعد النقيب العام للأطباء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:02 ص
12 مرشحًا يتنافسون
12 مرشحًا يتنافسون على مقعد النقيب العام للأطباء
فاتن خديوى
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أعلنت مصادر بالنقابة العامة للأطباء، عن ارتفاع عدد المرشحين على مقعد النقيب إلى 12 مرشحًا، وذلك بعد ترشح الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء الحالى على مقعد النقيب، والدكتورة أمنية إبراهيم، إلى جانب كلًا من، الدكتور ابراهيم الطاهر، والدكتور محمد سلامة، والدكتورة منى مينا، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور على كامل، والدكتور هشام على، والدكتور أسامة عبدالحى، والدكتور محمد محمود إبراهيم، والدكتور محمد شوكت محمد عثمان الأخضر.

وكان قد ترشح على مستوى النقابة العامة، فوق السن، هم: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى، بينما المرشحين تحت السن، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم.

وعلى مستوى منطقة القاهرة تحت السن، تقدمت: منى مينا، وشيماء محمد عرفة، ومحمد صفوت، وصفاء الحسينى، فى حين تقدم على مستوى شرق الدلتا حلمى محمد السويدى، وعلى مستوى شمال الصعيد، فوق السن، تقدم: حمدى النبوى، وسيد الطويل، وأحمد عليوة وطارق عبدالعزيز، وأحمد فتحى فضل.

يذكر أن النقابة العامة للأطباء فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو الجاري، وتستقبل اللجنة الانتخابية طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

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