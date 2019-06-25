الأوقاف: 265 مدرسة علمية لنشر صحيح الإسلام

أعلنت وزارة الأوقاف عن توسعها في المدارس القرآنية التي بلغت ألف مدرسة العام الحالي ٢٠١٨ ٢٠١٩ م، وإنها تستهدف الوصول إلى ألف ومائتي مدرسة في العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ م، وبواقع خمسين مدرسة كل ثلاثة أشهر، فإن عدد المدارس العلمية التي تعمل على تحصين المجتمع وبخاصة الشباب من الفكر المتطرف قد بلغ ٢٦٥ مدرسة علمية خلال العام الحالي ٢٠١٨ ٢٠١٩ م، وتستهدف الوزارة الوصول إلى ٣٠٠ مدرسة علمية خلال العام ٢٠١٩ ٢٠٢٠ م.



وأكدت الأوقاف في بيان لها، أن القطاع الديني قد حقق جميع مستهدفاته للعام ٢٠١٨ ٢٠١٩ م فيما يتصل بالمدارس العلمية، والمدارس القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومراكز الثقافة الإسلامية، وفصول محو الأمية، وبنسبة بلغت ١٠٠٪؜ في بعض الأنشطة، وفاقت نسبة ال ١٠٠ ٪؜ في بعضها.



وأشارت الأوقاف إلى أنها تعد بيانًا مفصلًا بما كان مستهدفًا، وما تم تنفيذه، وخطتها التوسعية في جميع أنشطتها الدعوية والفكرية، وفِي مجال البر وخدمة المجتمع، وما حققته في مجال الأوقاف، وستعلن ذلك مفصلًا فور الانتهاء من إعدادا البيان مصحوبًا بصور لبعض مشروعات هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وما تم إنجازه في عمارة المساجد إحلالًا وتجديدًا وفرشًا وصيانة وإعانات مالية.