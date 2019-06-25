الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
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أسوان
البحيرة
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الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
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سياسي
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النائب
ولاد الكار
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مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا
الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:52 م
مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا
تصوير: أحمد حسن
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