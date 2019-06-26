بعد اعتقال قائده.. 4 معلومات عن تنظيم داعش فى اليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبوأسامة المهاجر"، في عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، كما تم القبض على المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول فرع داعش في اليمن وأبرز قادته هناك:



- أعلنت جماعة تدعى "مجاهدو اليمن" في نوفمبر 2014 مبايعتهم داعش وزعيمه البغدادي ولم تعرف هوية هذه الجماعة، ولم يُسجل أي نشاط لداعش حتى مارس 2015، حين أعلن داعش ياليمن مسؤوليته عن تفجير لمسجد في صنعاء، تلاه سلسلة عمليات إرهابية في المدينة أيضًا، ثم أعلن في أبريل 2015 وجوده في اليمن، بعنوان "ولاية صنعاء".



- يتركز فرع داعش الإرهابي في اليمن في منطقتي يكلا وبلاد الظهرة في قيفة بمحافظة البيضاء وسط البلاد مركزا له، على مساحة تتجاوز 200 كم مربع، ما يسهل عملياته والهروب من عمليات الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، كما يتواجد في محافظات صنعاء وشبوة وحضرموت وعدن بأعداد قليلة جدَا.



- كشفت دراسة لمركز أبعاد للدراسات والبحوث اليمني الشهر الجاري، أن عدد المنضمين لداعش باليمن، يتراوح بين 400 إلى 700 مقاتل، أغلبهم من يمنيين وسعوديين، بخلاف جنسيات أخرى.



- من بين الأسماء المعروفة في قيادة التنظيم خلفًا لأبوأسامة المهاجر الذي تم القبض عليه، القائد العام ويدعى "خالد المرفدي"، والقاضي الشرعي للتنظيم الإرهابي"أبوحبيب التعزي" و"أبوعبدالله المرفدي" شقيق خالد المرفد وتولى إدارة العمليات الميدانية، و"أبومحمد العدني" المسؤول الأمني للتنظيم.