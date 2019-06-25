باسل السيسى: توفير العملة السعودية لشركات السياحة بنسبة 90%

أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن الغرفة اجتمعت مع مسؤولى البنك المركزى، وتم الاتفاق على توفير العملة السعودية -الريال - اللازمة لشركات السياحة دون فرض أي رسوم على تدبير العملة، وذلك لدفع قيمة الخدمات المقدمة للحجاج من مؤسسة الطوافة السعودية، وإنهاء كافة التزاماتها مع الجانب السعودى وسداد قيمة الفنادق والنقل للحجاج، والخدمات المقدمة بالمشاعر (منى – عرفات)، وذلك في ضوء تعليمات السلطات السعودية بتنظيم عملية السداد بالكامل من خلال رقم الحساب في بنك الرياض الممنوح لكل شركة من خلال المسار الإلكتروني "الأيبان".



وأضاف باسل السيسى فى تصريحات لـ"الدستور" أنه سيتم توفير العملة بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج السياحى للحاج، وفقا للضوابط التى أعلنتها وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على قيام مسؤولي وزارة السياحة بإنهاء كافة الأوراق والإجراءات على موقع خدمات الحج والعمرة حتى يتسنى للشركات البدء في إجراءات التحويل.