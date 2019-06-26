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محافظات

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 01:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
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أصيب 14 شخصًا من بينهم أطفال، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها في طريق عودتهم بالطريق الصحراوي الغربي من حفل عرس بقرية دلجا التابعة لمركز دير مواس إلى إحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة وتم نقلهم لمستشفى ملوي العام.

كان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول كل من، صابر طه محمد، 32 سنة، سائق، وسلسبيل أحمد علي، 14 سنة، ومصابة بكسر بعظام الساعد الأيسر، وشقيقيها علي، 13 سنة، ومحمد 9 سنوات، مصابين بارتجاج بالمخ، وبسملة محمود عبدالسلام، 6 سنوات، وشقيقتها أسيل، 4 سنوات، مصابة بكسر بعظام الساعد الأيسر، وعيد حمدي طه، مصاب بكسر بالكتف الأيسر، وأميرة عبدالعزيز حسن، ارتجاج بالمخ، وولاء عبدالعزيز بكر محمد، 8 سنوات، ارتجاج بالمخ.

بالإضافة إلى كل من، ربيع عبدالعزيز بكر، 48 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ورحيم محمد حسن، 15 سنة، اشتباه بارتجاج بالمخ، وحبيبة كرم رحيم، ارتجاج بالمخ، وأحمد خالد مرسي، 9 سنوات، ارتجاج بالمخ، وعلي أحمد علي، 13 سنة، ارتجاج بالمخ.

وتبين من تحريات البحث الجنائي برئاسة العقيد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، أن المصابين كانوا يستقلون السيارة رقم 155240 ميكروباص ملاكي، قيادة المصاب الأول وأمام قرية أم قمص التابعة لمركز ملوي اختلت في يده عجلة القيادة وانقلبت السيارة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت نيابة ملوي التحقيقات.

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