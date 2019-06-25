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مصر

شركة ألمانية تعتزم افتتاح 7 فنادق فى مصر خلال موسم الشتاء

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:21 م
شركة ألمانية تعتزم
شركة ألمانية تعتزم افتتاح 7 فنادق فى مصر خلال موسم الشتاء
رامى حسين
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أعلنت الشركة الألمانية Öger Tours اعتزامها توسيع أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط خلال موسم الشتاء المقبل.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإضافة مجموعة من الفنادق تصل إلى 142 فندقًا بكل من مصر وتونس والمغرب والإمارات العربية المتحدة.

وسيتم تشييد 7 فنادق فى مصر منهم Cook's Club وCasa Cook في الجونة، وآخر فى مدينة الأقصر، وفندق آخر فى أسوان، بالإضافة إلى فندق عائم، موضحة أن هذه الفنادق ستكون من فئة الخمس نجوم وستعمل على تقديم جودة عالية للسائحين.

وتعتبر شركة Öger Tours الألمانية واحدة من أكبر الشركات المتخصصة فى سوق السفر من ألمانيا، ويعتبر السوق الألمانى من أولى الأسواق الوافدة إلى مصر، فقد جاء من ألمانيا إلى مصر خلال العام الماضى قرابة مليون و200 ألف سائح.

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