الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

تعرف على أول أجر ناله على ربيع فى التمثيل

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:19 م
تعرف على أول أجر
تعرف على أول أجر ناله على ربيع فى التمثيل
محمد مجدي
طباعة
تألق الفنان علي ربيع، خلال شهر رمضان الماضي، من خلال بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي تم عرضه على قناة "أم بي سي مصر".

وقال "ربيع"، في تصريح لـ"الدستور": "استمتعت بالتجربة للغاية وشعرت أن العمل ملىء بالأشياء المفيدة بالنسبة للمشاهد، والحمدلله لاقى المسلسل نجاح كبير".

وحول أجر ربيع في العمل، رد قائلًا: "أجري لا أود أن أفصح عنه، فهو شىء شخصي للغاية، لكنني استطيع أن أذكر أول أجر حصلت علية في التمثيل وبلغ 200 جنيه وقد تناولت الطعام بالفلوس، وكانت فرصة في بداية تمثيلي".

يذكر أن "فكرة بمليون جنيه"، بطولة كل من: علي ربيع، سهر الصايغ، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي ومن إخراج وائل إحسان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

"أبوريدة" يعين المحمدي "مخبر" لمواجهة التحرش داخل المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ حوالي 13 ساعة

النقض تبرئ غادة إبراهيم في قضية "إدارة شقة منافية للآداب"

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

نهرو أول من أعلنه عبدالناصر بقرار تأميم القناة

"أعلام أسيوط من المشاهير".. ندوة بثقافة أحمد بهاء

"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

وزيرة الثقافة ناعية "النجار": قدم أعمالًا لامست وجدان أبناء الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك