تعرف على أول أجر ناله على ربيع فى التمثيل

تألق الفنان علي ربيع، خلال شهر رمضان الماضي، من خلال بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والذي تم عرضه على قناة "أم بي سي مصر".



وقال "ربيع"، في تصريح لـ"الدستور": "استمتعت بالتجربة للغاية وشعرت أن العمل ملىء بالأشياء المفيدة بالنسبة للمشاهد، والحمدلله لاقى المسلسل نجاح كبير".



وحول أجر ربيع في العمل، رد قائلًا: "أجري لا أود أن أفصح عنه، فهو شىء شخصي للغاية، لكنني استطيع أن أذكر أول أجر حصلت علية في التمثيل وبلغ 200 جنيه وقد تناولت الطعام بالفلوس، وكانت فرصة في بداية تمثيلي".



يذكر أن "فكرة بمليون جنيه"، بطولة كل من: علي ربيع، سهر الصايغ، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي ومن إخراج وائل إحسان.