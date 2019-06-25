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محافظات

ضبط 11 ألف كيس سناكس مجهول المصدر فى بنى سويف

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 11:13 م
ضبط 11 ألف كيس سناكس
ضبط 11 ألف كيس سناكس مجهول المصدر فى بنى سويف
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة على جميع مراكز المحافظة وذلك لضبط حائزى السلع مجهولة المصدر.

وتمكنت حملة مشتركة لوحدة مباحث التموين برئاسة المقدم محمد محفوظ، رئيس قسم مباحث التموين بمحافظة بنى سويف، وعصمت محمد، مدير مديرية التموين من ضبط "أحمد.ح.أ"، 27 سنة، ومقيم بندر ناصر لحيازة وتجميع سلع مجهولة المصدر كمية وقدرها 9600 سناكس، كما تم ضبط "عاطف.م.ح"، 48 سنة، ومقيم تزمنت الشرقية التابعة لمركز بنى سويف صاحب مخزن للسلع الغذائية لحيازة وتجميع سلع مجهولة المصدر كمية وقدرها 1700 سناكس.

تم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضرين أرقام (2205) أحوال القسم لسنة 2019، والقضية رقم (3205) أحوال القسم لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق.

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