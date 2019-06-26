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اقتصاد

اليوم.. "مجلس القابضة" يعتمد تعيين سامح سعد رئيسًا لـ"مصر للسياحة"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 07:46 ص
اليوم.. مجلس القابضة
اليوم.. "مجلس القابضة" يعتمد تعيين سامح سعد رئيسًا لـ"مصر لل
أسامة الشندويلى
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قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إن مجلس القابضة للسياحة اليوم الأربعاء، سيعتمد تعيين سامح سعد، رئيس مصر للصوت والضوء في رئاسة شركة مصر للسياحة، بدلًا من رشاد رفاعي، الذي طلب تقديم استقالته من رئاسة الشركة.

وسيتولى سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية رئاسة شركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام خلفا لرشاد رفاعى.

وبهذه المناسبة أقام العاملون بشركة مصر للسياحة، مساء أمس الثلاثاء، حفلًا لتكريم رشاد رفاعى، رئيس الشركة والعضو المنتدب، بمناسبة إنتهاء فترة عمله ورئاسته للشركة والتى تنتهى نهاية الشهر الجارى.

وحضر الحفل سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والذى من المقرر أن يتولى رئاسة مجلس إدارة مصر للسياحة أول الشهر المقبل، كما حضر الحفل قيادات ورؤساء قطاعات ومديرى عموم مصر للسياحة.

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