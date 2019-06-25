حسين الجسمي ووحيد ممدوح يختتمان "موازين"

يستعد عازف الجيتار وحيد ممدوح للتوجه إلى المغرب للمشاركة في ختام مهرجان موازين إيقاعات العالم، ويشارك بالعزف مع المطرب حسين الجسمي على منصة النهضة بالرباط في ختام مهرجان موازين، ويتجه بعدها إلى السعودية ليشارك بالعزف مع الفنان راشد الماجد بحفله في جدة بقيادة المايسترو وليد فايد.



وشارك "وحيد"، باحتفالات عيد الموسيقى التي أقامتها دبي، وقدم فاصلًا موسيقيًا مدته ساعة على مسرح أوبرا دبي مع رباعي وتري مكون من عازفات أجنبيات، الحفل نظمته الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي.



يذكر أن مهرجان موازين هو مهرجان موسيقي عالمي سنوي تأسس سنة 2001، يُنظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري مايو ويونيو تحت رعاية الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف شركة مغرب الثقافات، ويعتبر مهرجان موازين ثاني أكبر وأضخم مهرجان موسيقي في العالم وأكبر مهرجان في العالم العربي وأفريقيا.