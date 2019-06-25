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مصر

"الرى" تبحث موقف الخزانات الجوفية وأسبوع المياه

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة والدراسات والبحوث، وذلك لاستعراض موقف دراسة تحديث إمكانات الخزانات الجوفية في مصر وملفات التعاون مع دول حوض النيل والاستعداد لأسبوع القاهرة للمياه.

وبدأ قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إجراء دراسة من خلال إستخدام النماذج الرياضية والتى تتحول إلى خرائط الرقمية لتحديد امكانيات  الخزانات الجوفية والسحب الآمن منها، وكميات المياه الجوفية فى المناطق المختلفة، حيث يسهم المشروع في رسم خريطة استصلاح الأراضي في السنوات القادمة والاستغلال الأمثل للمياه، والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد المنسوب الفعلى، وضوابط الاستخدام لكل نشاط.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بانعقاد أسبوع القاهرة الثانى للمياه، والذي يحمل عنوان "الاستجابة لندرة المياه" سوف يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 20-24 أكتوبر 2019 بالقاهرة، ومتابعة جميع الاستعدادات اللوجيستية ومواصلة الإعداد بالشكل الجيد حتي يليق الحدث بسمعه مصر الدولية.

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