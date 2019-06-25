الباز يكشف حقيقة المظاهرات المزعومة في الخارج من أجل محمد مرسي

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة التظاهرات التي يتم تنظيمها في الخارج تضمانًا مع محمد مرسي، بعد وفاته.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجماعة الإرهابية وقادتها يقومون بالحشد للتظاهر من أجل محمد مرسي، موضحًا أنه ثبت بعد ذلك أن كل من يحضر هذه التظاهرات، مستأجرين، وليسوا مصريين ولا علاقة لهم بمرسي أو مصر، وهدف الجماعة فقط لفت الانتباه.

وأشار الباز، إلى أغلب الفيديوهات التي يقوم بنشرها أحذية الإخوان محمد ناصر ومعتز مطر، عبر برامجهما التليفزيونية، عن أي فعاليات يدعون لها في مصر، تكون مجهولة الملامح، ولا تظهر المكان أو الزمان، ولا يمكن التأكد إن كانت هذه الفعاليات في مصر أم لا.