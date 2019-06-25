"تعليم الإسكندرية" تتابع فحص شكاوى أولياء الأمور بإدارة المنتزة

تابع مصطفى العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فحص الشكاوى المقدمة من أولياء أمور الطلاب الناجحين بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة تقسيم الزهور الرسمية لغات بإدارة المنتزه التعليمية، والراغبين فى إلحاق أبنائهم بالصف الأول الإعدادي بنفس محيط سكنهم، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل مدير عام الإدارة.



جاء ذلك بحضور لجنة التعليم بديوان عام المحافظة بقيادة الدكتور رشدي زهران، وعضوية المهندس شريف بقطر، والدكتور محمد الحمامي، والمهندسة آية جمال، والمهندس أحمد عبد الكريم مدير عام الأبنية التعليمية بالإسكندرية ونجلاء سليم.



هذا بالإضافة إلى بحث جوانب من فعاليات متابعة اللجنة للمدرسة الدولية والوقوف على آخر المستجدات بها، ومدى جاهزيتها للافتتاح بداية العام الدراسي 2019-2020.