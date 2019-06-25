17 مليار جنيه تكلفة إنشاء خطين ضمن مشروع المونوريل بالإسكندرية

تستعد محافظة الإسكندرية، للبدء في تنفيذ مشروع المونوريل بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية ووزارة النقل، وقد تم إعداد الدراسة للمشروع ليشمل 4 خطوط.



ومن المقترح البدء في إنشاء خطين بطول ٣٧ كم ومدة تنفيذ 3 سنوات وتكلفة حوالي 17 مليار جنيه، وذلك بمسار قطار أبي قير محطة مصر بطول 24 كم، ومسار خط ترام الرمل من فيكتوريا إلى رأس التين بطول 13 كم.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أن الخطين الثالث والرابع من المقرر أن يكونا بطول ١٠١ كم ويخدما مناطق مختلفة مثل الرأس السوداء وشارع مصطفى كامل وابيس وسموحة والماكي والساحل الشمالي والعجمي وبرج العرب، ليصبح إجمالي طول خطوط المونوريل الأربعة ١٣٨ كم.