الإسكندرية: مليار و400 مليون جنيه لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي ومحطة التنقية الشرقية

كشفت محافظة الإسكندرية، أن مشروع إنشاء محطة التنقية الشرقية ومحطة معالجة الصرف الصحي والتي تتكلف مليار و٤٠٠ مليون جنيه، وتم تعديلها من محطة معالجة أولية إلى محطة معالجة ثانوية، من أهم المشروعات في مجال الصرف الصحي.



وأوضحت أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهها، وهي عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب مياه الأمطار واحتياج بعض الشبكات ببعض المناطق لعمليات إحلال وتجديد، ولاستكمال منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية وحمايتها من حدوث أية مشكلات مثلما حدث في 2015.



وأوضحت، أنه تم تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية السريعة في مختلف الطرق والمناطق، والمحافظة تعمل على إحلال وتجديد بعض الشبكات ورفع كفاءة محطات الرفع بتكلفة 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية، فضلا عنه استكمال مشروع الصرف الصحي بمناطق أخرى مثل العامرية بمنطقة قشوع.