"الكتابة نسب".. سناء البيسي تخط وثيقة مواصفات الكاتب الحق

حين يأتي الحديث عن سيرتها، تجد أن اسمها حاصل جمع مترادفات شتى؛ فهناك من يصفها بأم كلثوم الكتابة الصحفية، وآخرين يعتبرونها فنانة الصحافة المصرية والعربية؛ فهي لا تسطر بقلمها كلمات متراصة، إنما تكتب لتعزف كلمات ليست كالكلمات، حروف تشبه في تفاصيلها لوحات المبدع سلفادور دالي وتضاهي في رشاقتها سيمفونيات بيتهوفن.



هي سناء البيسي.. صاحبة الاسم الذي لا يحتاج ذكره إلى تعريف، ولا تحتاج مسيرتها إلى توصيف؛ فهي حالة تُجدد من نفسها دوما. لكن لماذا تجددت الآن سيرة سناء البيسي؟



الإجابة باختصار: كتابها الساحر "مصر يا ولاد"؛ الذي تقدم فيه "البيسي" قراءة جديدة لمصر عبر سلسلة من المقالات كتبتها تناولت عبرها كافة شئون المجتمع المصري الاجتماعية والثقافية والفكرية.



يبدأ الكتاب بمقال عنوانه "الكتابة نسب"، وفيه تقدم "البيسي" وصفة جامعة مانعة لأشكال الكتابة، وتحليل شافي كافي لأنواع الكتاب.



وفي مطلع المقال تقول: وأما بعد فقد وجدت فيها مبتغاى وبلغت مقصدي لتحقيق مطلبي وهو أن الكتابة نسب، أي أن أصحاب الأقلام تجمعهم صلات الدم ومن ثم يجب أن يكون نهجهم ألا يعضوا بعض. أرادت "سناء" من مقالها أن تضع تعريفا واضحا للكاتب الحق؛ فهي تقول قلم الكاتب يجب أن يكون متصل بوريد القلب؛ بينما قلم الكتبة تجده متصلا بوريد المصلحة.



تضع "البيسي" في كلماتها وثيقة خالدة تبين من خلالها الشروط التي يجب أن يكون عليها الكاتب: "على الكاتب أن يكون قوي النفس، حاضر البديهة، جيد الحدس، جريء الجنان، ظاهر الأمانة، عظيم النزاهة، كريم الخلق، ملما بكل الفنون، حتى ما تقوله الندابة بين النساء والماشطة عند جلوة العروس، وما يقوله المنادي على السلع في الأسواق، وأن يكون جامعا للثقافة العربية وعناصرها المختلفة كالشعر والقرآن والحديث والحكم والأمثال وكلام الخطباء ورسائل البلغاء".