الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

ولاد الكار

"الكتابة نسب".. سناء البيسي تخط وثيقة مواصفات الكاتب الحق

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:35 م
سناء البيسي
سناء البيسي
حمدين حجاج
طباعة
حين يأتي الحديث عن سيرتها، تجد أن اسمها حاصل جمع مترادفات شتى؛ فهناك من يصفها بأم كلثوم الكتابة الصحفية، وآخرين يعتبرونها فنانة الصحافة المصرية والعربية؛ فهي لا تسطر بقلمها كلمات متراصة، إنما تكتب لتعزف كلمات ليست كالكلمات، حروف تشبه في تفاصيلها لوحات المبدع سلفادور دالي وتضاهي في رشاقتها سيمفونيات بيتهوفن.

هي سناء البيسي.. صاحبة الاسم الذي لا يحتاج ذكره إلى تعريف، ولا تحتاج مسيرتها إلى توصيف؛ فهي حالة تُجدد من نفسها دوما. لكن لماذا تجددت الآن سيرة سناء البيسي؟

الإجابة باختصار: كتابها الساحر "مصر يا ولاد"؛ الذي تقدم فيه "البيسي" قراءة جديدة لمصر عبر سلسلة من المقالات كتبتها تناولت عبرها كافة شئون المجتمع المصري الاجتماعية والثقافية والفكرية.

يبدأ الكتاب بمقال عنوانه "الكتابة نسب"، وفيه تقدم "البيسي" وصفة جامعة مانعة لأشكال الكتابة، وتحليل شافي كافي لأنواع الكتاب.

وفي مطلع المقال تقول: وأما بعد فقد وجدت فيها مبتغاى وبلغت مقصدي لتحقيق مطلبي وهو أن الكتابة نسب، أي أن أصحاب الأقلام تجمعهم صلات الدم ومن ثم يجب أن يكون نهجهم ألا يعضوا بعض. أرادت "سناء" من مقالها أن تضع تعريفا واضحا للكاتب الحق؛ فهي تقول قلم الكاتب يجب أن يكون متصل بوريد القلب؛ بينما قلم الكتبة تجده متصلا بوريد المصلحة.

تضع "البيسي" في كلماتها وثيقة خالدة تبين من خلالها الشروط التي يجب أن يكون عليها الكاتب: "على الكاتب أن يكون قوي النفس، حاضر البديهة، جيد الحدس، جريء الجنان، ظاهر الأمانة، عظيم النزاهة، كريم الخلق، ملما بكل الفنون، حتى ما تقوله الندابة بين النساء والماشطة عند جلوة العروس، وما يقوله المنادي على السلع في الأسواق، وأن يكون جامعا للثقافة العربية وعناصرها المختلفة كالشعر والقرآن والحديث والحكم والأمثال وكلام الخطباء ورسائل البلغاء".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة تركية: جلطة سراي يتوصل لاتفاق مع قاسم باشا لضم تريزيجيه

منذ حوالي 10 ساعة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

منذ حوالي 3 ساعات

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

الأكثر قراءة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

نهرو أول من أعلنه عبدالناصر بقرار تأميم القناة

"أعلام أسيوط من المشاهير".. ندوة بثقافة أحمد بهاء

"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

وزيرة الثقافة ناعية "النجار": قدم أعمالًا لامست وجدان أبناء الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك