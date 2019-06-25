السعودية تدمر طائرة مسيرة استهدفت جنوبي المملكة

اعترضت الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وكشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي في بيان اليوم، أنه وفي تمام الساعة (10:34) مساء اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في خميس مشيط، وذلك وفق وكالة النباء السعودية "واس".



وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها.



وأضاف: "نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وأصيب أكثر من 20 شخص وتوفي مقيم سوري جراء استهداف مطار أبها بطائرة دون طيار الأسبوع الماضي.