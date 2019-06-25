مدرب نيجيريا يجتمع بلاعبيه لحل أزمة مكافآت الفوز على بوروندي

نشبت أزمة في تدريبات المنتخب النيجيري، بسبب مطالبة لاعبي منتخب النسور الخضراء بالحصول على مكافآت الفوز على بوروندي قبل مباراة غينيا.



منتخب نيجيريا أدى مرانه الرئيسي على ملعب ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا.



ويلتقي منتخب النسور الخضراء أمام غينيا، غدًا الأربعاء علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.



ونشبت أزمة في الساعات الماضية بسبب مطالبة لاعبي المنتخب الحصول علي مكافآت الفوز علي بوروندي في الجولة الأولي قبل لقاء غينيا، والذي حسمه أوديون إيجالو بهدف نظيف.



المدير الفني جيرونوت رور اجتمع بلاعبيه لاقناعهم بخوض المران واستكماله من أجل الفوز على غينيا، ووعدهم بحل الأزمة وأن مستحقاتهم ستصل.



ويتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن غينيا التي تعادلت أمام مدغشقر في الجولة الماضية.