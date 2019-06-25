الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدرب نيجيريا يجتمع بلاعبيه لحل أزمة مكافآت الفوز على بوروندي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 10:31 م
جريدة الدستور
طباعة
نشبت أزمة في تدريبات المنتخب النيجيري، بسبب مطالبة لاعبي منتخب النسور الخضراء بالحصول على مكافآت الفوز على بوروندي قبل مباراة غينيا.

منتخب نيجيريا أدى مرانه الرئيسي على ملعب ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا.

ويلتقي منتخب النسور الخضراء أمام غينيا، غدًا الأربعاء علي ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.

ونشبت أزمة في الساعات الماضية بسبب مطالبة لاعبي المنتخب الحصول علي مكافآت الفوز علي بوروندي في الجولة الأولي قبل لقاء غينيا، والذي حسمه أوديون إيجالو بهدف نظيف.

المدير الفني جيرونوت رور اجتمع بلاعبيه لاقناعهم بخوض المران واستكماله من أجل الفوز على غينيا، ووعدهم بحل الأزمة وأن مستحقاتهم ستصل.

ويتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن غينيا التي تعادلت أمام مدغشقر في الجولة الماضية.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

منذ حوالي 12 ساعة

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ يوم

أجيري يفكر في الانتحار أمام الكونغو!

ads

الصور

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

الأكثر قراءة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

الكابتن

مدافع غانا يتلقى أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2019

الأهلي يرفض الاستسلام ويجهز عرضاً جديداً لضم رمضان صبحي

بالاك يقترب من العودة إلى تشيلسي

بالفيديو.. جوردان آيو يتلاعب بمدافع بنين ويسجل ثاني أهداف غانا

الأخوان "أيو" ينهيان الشوط الأول بتقدم غانا على بنين بهدفين مقابل هدف

رياضة

"أبوريدة" يعين المحمدي "مخبر" لمواجهة التحرش داخل المنتخب

مدرب نيجيريا يجتمع بلاعبيه لحل أزمة مكافآت الفوز على بوروندي

أول تعليق من جوميز بعد رحيله عن برشلونة

ليفربول رفض التعاقد مع يورنتي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
إن مشهد عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين ذهبوا طواعية وبحماس لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، له مغزًى كبير لافت للنظر وتوقفت أنا عنده طويلًا.. كما أن مشهد هؤلاء الشباب والشابات وغيرهم ...
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد

الصحة

"القهوة" الحل السحرى للقضاء على السمنة

بكتيريا تصيب العين قد تسبب العمى

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

ads

صفحتنا ع الفيس بوك