تعاون مصرى فلسطينى فى مجال الموارد المائية

التقى وزير الموارد المائية والري، نظيره الفلسطينى والوفد المرافق له؛ لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال المياه خلال الفترة المقبلة.



وقال وزير الموارد المائية والري، إنه يتم التعاون بين الجانبين فى مجال الموارد المائية وتوفيرها، مشيرًا إلى أن الحكومة أولت خلال الفترة الماضية اهتمامًا متزايدًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه باعتبارها أهم مقومات الحياة، موضحا أن إستراتيجية وزارة الري لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن العديد من المحاور أهمها ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.



وأوضح وزير الرى، أن الوزارة أعدت إستراتيجية تحافظ على المياه وتجابه تحديات الندرة وتتمثل فى تحسين نوعية وجودة المياه وترشيد الاستخدامات من خلال انماط موفرة للمياه واستنباط محاصيل موفرة للمياه وتتحمل الملوحة، وتنمية الموارد المائية من خلال الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر والاستفادة من مياه السيول.