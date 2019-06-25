أول تعليق من جوميز بعد رحيله عن برشلونة

علق البرتغالي أندريه جوميز، لاعب وسط إيفرتون الجديد، على رحيله عن برشلونة الإسباني والانتقال إلى النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي.



وكان نادي إيفرتون قد أعلن، قبل قليل توصله لاتفاق مع نادي برشلونة على الحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي بعقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024.



وقال جوميز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "أنا سعيد للغاية بالانتقال إلى إيفرتون، لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للغاية باتخاذ هذا القرار".



وأضاف: "أعلم أن النادي بذل مجهودا كبيرا من أجل التعاقد معي، وأنا سعيد للغاية وممتن لهم على هذا الأمر، قلت خلال الموسم الماضي أنني اشعر وكأنني في عائلتي، وهذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي".



وأتم: "الموسم الماضي كان جيدا للغاية بالنسبة لي، كنت أريد أن أشعر أنني جزء من شيء استثنائي، وقد وجدت ذلك هنا، لقد كان ذلك جيدا لي في هذا الوقت، والآن بعد التوقيع صارت الأمور أفضل".