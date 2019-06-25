ليفربول رفض التعاقد مع يورنتي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

رفض نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الإسباني ماركوس يورنتي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، قبل الانتقال إلى صفوفه قادما من غريمه التقليدي ريال مدريد.



وأعلن أتلتيكو مدريد، الخميس الماضي، تعاقده مع يورنتي من ريال مدريد بعقد يمتد لـ5 مواسم وينتهي في 2024، مقابل قيمة مادية تتراوح من 40 إلى 45 مليون يورو.



إلا أن جوليو يورنتي، وكيل اللاعب الإسباني، أكد أنه تحدث مع ليفربول قبل الانتقال إلى اتلتيكو مدريد، إلا أن النادي الإنجليزي لم يكن في حاجة إلى لاعب في مركزه.



وأوضح جوليو: "تواصلت مع العديد من الأندية من أجل يورنتي، واحد منهم كان نادي ليفربول، ولكن مركز يورنتي كان متوافرا هناك ولم يكن التعاقد معه أولوية بالنسبة لهم".



ويملك نادي ليفربول في مركز الوسط المدافع الذي يلعب فيه يورنتي كلا من الإنجليزي جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى قدرة الغيني نابي كيتا على شغل هذا المركز.